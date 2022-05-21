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شاهد.. العراق يعيش حالة عقم سياسي

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

اكد الدبلوماسي العراق السابق جواد الهنداوي ان ما يعانيه العراق، عقم سياسي وليس انسداداً سياسياً.

العالم - خاص بالعالم

وقال الهنداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان العراق، يعيش اليوم حالة اللاتوافق واللااغلبية.

وأوضح ان ما يسمی بالانسداد السياسي هو عبارة عن لاتوافق علی كل مكونات المشهد السياسي في العراق فهناك لاتوافق علی شكل الدولة، فمنذ عام 2005 هناك لاتوافق علی شكل الدولة، فالدستور يقول ان شكل الدولة اتحادي فدرالي ولكن الكرد يطالبون علناً بالانفصال واستحقاقات قومية والشيعة والسنة ليسوا مقتنعين علی توزيع الثروات النفطية ومنافذ الحدود والكمرگات والجميع غيرمقتنع به.

وأضاف ان اللاتوافق الاخر، هو حول الدستور فالجميع يعيش حالة تعايش بالأكراه مع الدستور وكل حزب وكيان ومكون يتهم الاخر بخرق الدستور وبالتالي الكل غيرمقتنع بالدستور وحتی الشعب يريد تغيير او تعديل الدستور.

وفي ذات السياق رأی الهنداوي ان النظام السياسي ايضاً محل لاتوافق في العراق، فالنظام السياسي في العراق هو نظام برلماني لكنه في الحقيقة ليس نظاماً برلمانياً بل هو نظام مجلسي ويقوم علی سلطة مجلس النواب وهو غير قائم علی التوازن ما بين السلطتين.

وأضاف ان اللاتوافق، يشمل أيضاً السيادة، فهناك سيادتان في العراق، سيادة للعراق وسيادة لكردستان وكليهما منتهكتين من قبل قوی اجنبية لاسيما تركيا والولايات المتحدة و"اسرائيل" وغيرها وكل هذا يؤكد وجود حالة عقم سياسي في العراق.

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