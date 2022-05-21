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حماس: نجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وقرار الاحتلال عدم فتح تحقيق بالجريمة لن يعفيه من المسؤولية

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

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