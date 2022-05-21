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الصحة الإيرانية: ۱۵۹ اصابة و 9 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: ۱۵۹ اصابة و 9 حالات وفاة جديدة بكورونا
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 141 الفا و271 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 159 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و229 الفا و741 شخصا.

وأضافت أن 693 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 32 الف و212 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و969 ألفا و634 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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