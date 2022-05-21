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شاهد.. المجاعة تهدد الساحل الأفريقي

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي يواجهون خطر انعدام أمن غذائي حاد مع خفض الحصص الغذائية المخصصة لهم.

العالم - خاص بالعالم

وذلك بسبب نقص التمويل فالنزاعات العسكرية ووباء كوفيد والتغير المناخي وارتفاع التكاليف اجتمعت كلها لحرمان ملايين الأشخاص في الحزام شبه القاحل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من وجبات غذائية أساسية، هذا ما اكده برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وصرح "ينس ليركي" المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 'ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعدام أمن غذائي حادا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أعلى رقم منذ 2014'.

وقال "ينس ليركي" :"في منطقة الساحل، يعاني 1,8 مليون سوء تغذية حادا، وإذا لم يتم توسيع نطاق عمليات الإغاثة فقد يرتفع هذا الرقم إلى 2,4 مليون نهاية هذا العام. وصل الوضع إلى مستويات مقلقة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر".

وأفرجت الأمم المتحدة عن 30 مليون دولار من صندوقها المركزي للاستجابة الطارئة مخصصة للبلدان الأربعة، في الوقت الذي تعاني منطقة الساحل الإفريقي من أسوأ جفاف منذ عام 2011.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي "تومسون فيري" أن الاحتياجات كانت مرتفعة للغاية في حين أن الموارد في الحضيض.

واضاف: "عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع في مالي وموريتانيا والنيجر مقارنة بعام 2021. يتم توزيع حصص غذائية في بوركينا فاسو بنسبة 75 بالمئة ومستويات التمويل المتدنية في تشاد اضطرت برنامج الأغذية العالمي الى خفض الحصص الغذائية الطارئة للاجئين والنازحين داخليا إلى 50 بالمئة منذ حزيران/يونيو".

ومن الاسباب التي ادت الى تفاقم الاوضاع اكثر هي الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية للغذاء والوقود والأسمدة وأدت إلى زيادة التكاليف بشكل كبير.

وتستهدف الوكالة الاممية مساعدة 7,15 ملايين شخص، وتسعى لتغطية حاجات مزيد من الأسر واللاجئين والنازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

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شاهد.. المجاعة تهدد الساحل الأفريقي

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