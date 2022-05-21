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الإمارات و"إسرائيل" أكثر من تطبيع

الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أبرز ما تمخضت عنه زيارة رئيس الكيان الصهيوني للإمارات إحياء وعد إستثماري إماراتي ضخم، وحذر المراقبون أن حصيلة زيارة هرتسوغ تعكس توجها أكثر خطورة بكثير من التطبيع.

العالم - بإختصار

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