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محميات قذرة.. شاهد كيف تضلل الرأي العام؟

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

يتحدث برنامج "المحميات" عن دولة الظلم الكاذبة، وعن عنصرية السعودية، وعن انشودة تراثية سعودية عن الهدد في مكة وجدة، وعن التوافق السعودي مع الصهاينة في موضوع استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة.

خاص بالعالم

كانت المعركة مع الصهاينة قبل ما تكون فقط معركة سلاح وصواريخ وبواريد ودبابات في معركة فكر وعقيدة وهدف، ومصطلحات مثلا المقاومة والمقاومين الفلسطينيين او المجاهدين الفلسطينيين وليس مسلحين فلسطينيين، لكن قنوات الضلال والفتنة والانظمة المشبوهة او المحميات، تسمي شهيدة مثل شيرين ابوعاقلة التي اعدمت بدم بارد على الشاشات وامام العالم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، قالوا عنها انها توفت، وتستعمل تعبير وفاة وكأن هذا البديهي وتطلع متوفية، حيث تبنت قناة العربية السعودية الراوية الصهيونية!

فهل هناك محميات أقذر من هذه؟

تابعوا بقية التقارير في سياق التقرير المرفق..

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