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شاهد: وصول جثمان الشاعر مظفر النواب الى النجف الاشرف لموراته الثرى

شاهد: وصول جثمان الشاعر مظفر النواب الى النجف الاشرف لموراته الثرى
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

وصل جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب اليوم السبت، اليوم السبت، الى محافظة النجف الاشرف تمهيدا لمواراته الثرى في مقبرة دار السلام.

العالم - العراق

وشارك حشد غفير من العراقيين في تشييع جثمان الشاعر الراحل في محافظة النجف الاشرف حيث تمت الصلاة على الجثمان داخل حرم الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) قبل مواراته الثرى في مقبرة دار السلام بالمحافظة.

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كما وشهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم مراسم التشييع الرسمي للشاعر مظفر النواب الذي توفي أمس في الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل جثمان الشاعر النواب صباح اليوم إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرة رئاسية ونقل إلى مقر اتحاد الأدباء حيث تمت مراسم التشييع بحضور شخصيات حكومية وثقافية وشعبية.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الشاعر النواب في النجف بناء على وصيته حسبما أعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم.

وتوفي أمس الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب في أحد مشافي الإمارات عن عمر ناهز 88 عاماً اثر مرض عضال.

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