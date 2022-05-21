السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢
٠١:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

جنود أوكرانيون يكتشفون قطعا أثرية بالصدفة

جنود أوكرانيون يكتشفون قطعا أثرية بالصدفة
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

بينما كانت قوات الجيش الأوكراني تحفر خنادق في مدينة أوديسا، عثر جنود بالصدفة على قطع أثرية عمرها مئات السنين.

العالم - منوعات

واكتشف "اللواء 126" في الجيش الأوكراني قطعا أثرية في أوديسا، يعود تاريخها الى القرن الثالث الميلادي، بينما كان يشيّد تحصينات وخنادق دفاعا عن المدينة الساحلية.

وضمت القطع الأثرية التي عثر عليها جرارا كانت تستخدم في تخزين البضائع السائلة أو الجافة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال".

ويقول باحثون إن شكل الجرار الطويلة ذات العنق كان شائع الاستخدام في المستوطنات الرومانية واليونانية والبيزنطية القديمة.

وبحسب موقع "هيريتيج ديلي"، فإن هذه الجرار تعود إلى ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، عندما كانت أوديسا مستوطنة رومانية تعرف باسم "أوديسيس".

تصنيف :

روابط ذات صلة

الدفاع الروسية: تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا

روسيا تعلن تدمير مدرج مطار أوديسا ومستودعا يضم أسلحة أجنبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد لحظة مواراة جثمان الشاعر مظفر النواب الثرى في النجف الاشرف

العراق.. تسجيل حالة وفاة و4 إصابات بالحمى النزفية في بغداد

الرئيس الإيراني يؤكد مواصلة العمل لاصلاح بؤر الفساد الاقتصادي

سوريا.. القضاء على إرهابيين حاولا زرع عبوة ناسفة في درعا

صحيفة: السعودية اقترحت خارطة طريق للمصالحة بين الجزائر والمغرب

كتلة "التنمية والتحرير" بلبنان تعلن ترشيح بري لرئاسة البرلمان