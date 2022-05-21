"شباب لأجل القدس" في الكويت تقيم ندوة للتنديد باغتيال "شيرين أبو عاقلة"

العالم - فلسطين



وقال رئيس المكتب التنفيذي للرابطة يوسف الكندري، إن "هذه الندوة تعقد بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية، رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، الذي كشف عن الوجه المجرم للاحتلال الجاثم على أرضنا المحتلة".



وأكد للوكالات أن "الشعب الفلسطيني رسم أروع صور التلاحم وهو يدافع عن نعش الصحفية أبو عاقلة، مؤكداً على قضيته العربية التي تضم المسلمين والمسيحيين سواء بسواء".



وأوضح أن الندوة ستسلط الضوء على "دور القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان في القضية الفلسطينية"، و"البعد الشرعي" للقضية، وسيتخللها مشهد تمثيلي لأبناء الكويت.



ووفق القانون الكويتي؛ تعد "إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".