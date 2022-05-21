السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢
٠١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. القضاء على إرهابيين حاولا زرع عبوة ناسفة في درعا

سوريا.. القضاء على إرهابيين حاولا زرع عبوة ناسفة في درعا
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قضت الجهات السورية المختصة على إرهابي أثناء قيامه بزرع عبوة ناسفة برفقة إرهابي آخر عند تقاطع شارعي المجمع الحكومي وساحة بصرى بمدينة درعا جنوب البلاد.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا نقلا عن مصدر في قيادة شرطة درعا "أن إحدى الدوريات اشتبهت بشخصين على دراجة نارية في شارع المجمع الحكومي وتمت ملاحقتهما ليتبين أنهما إرهابيان وكانا يقومان بزرع عبوة ناسفة بإحدى السيارات المركونة في المنطقة".

وأضاف المصدر إنه وبعد اكتشاف أمرهما من قبل عناصر الدورية بدأا بإطلاق النار بشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح تصادف وجودها في المكان وتم نقلها إلى مشفى الرحمة التخصصي.

ولفت المصدر إلى أنه تم التعامل على الفور مع الإرهابيين والقضاء على أحدهما على الفور فيما توارى الآخر مستغلاً وجود المدنيين في المكان.

وتابع المصدر إن الجهات المختصة تقوم بتمشيط المنطقة لإلقاء القبض على الإرهابي فيما حضر عناصر الهندسة وقاموا بالتعامل مع العبوة وتفجيرها عن بعد.

روابط ذات صلة

سوريا.. مقتل مسؤولين محليين بريف درعا برصاص مجهولين

مراسلة العالم: مجهولون يغتالون مختار قرية الكرك في درعا بسوريا

استشهاد سوري وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة في درعا

انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بريف درعا الشمالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد لحظة مواراة جثمان الشاعر مظفر النواب الثرى في النجف الاشرف

العراق.. تسجيل حالة وفاة و4 إصابات بالحمى النزفية في بغداد

الرئيس الإيراني يؤكد مواصلة العمل لاصلاح بؤر الفساد الاقتصادي

سوريا.. القضاء على إرهابيين حاولا زرع عبوة ناسفة في درعا

صحيفة: السعودية اقترحت خارطة طريق للمصالحة بين الجزائر والمغرب

كتلة "التنمية والتحرير" بلبنان تعلن ترشيح بري لرئاسة البرلمان