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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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رويترز: الحكومة الاتحادية في العراق تسعى لتأسيس شركة نفط جديدة في إقليم كردستان
حماس: نجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وقرار الاحتلال عدم فتح تحقيق بالجريمة لن يعفيه من المسؤولية
العميد يحيى سريع: مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام
العميد يحيى سريع: عملية الاستهداف تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد
متحدث القوات المسلحة اليمنية: إسقاط طائرة تجسسية مسلحة من نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء حيران بمحافظة حجة
مراسل العالم:الدفاع الروسية تعلن تدمير شحنة ضخمة من الأسلحة الغربية تم تسليمها للجيش الأوكراني
أ ف ب : روسيا توقف امدادات الغاز الى فنلندا
أمير عبدالهيان خلال اتصال هاتفي مع بوريل: قد تم دراسة بعض المبادرات خلال زيارة المنسق الاوروبي وطهران تمتلك العزم والإرادة للتوصل الى اتفاق.
جوزيف بوريل خلال اتصال مع امير عبداللهيان: نواصل جهودنا لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بمحادثات فيينا.
بوريل خلال اتصال مع امير عبداللهيان: نواصل جهودنا لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.
البحرين.. قاعدة بحرية عائمة!!
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السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش
خطت البحرين خطوة تفوق مفهوم التطبيع بمراحل بتعيينها ضابطا بحريا صهيونيا بمنصب رسمي.
العالم
-
باختصار
تصنيف :
العالم الاسلامي
البحرین
غرافيك
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باختصار
كلمات دليلية :
نظام البحرين
التطبيع
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