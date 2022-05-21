الرئيس الإيراني يؤكد مواصلة العمل لاصلاح بؤر الفساد الاقتصادي

العالم - ايران

واضاف آية الله رئيسي في مؤتمر الخصخصة الدولي المنعقد في طهران ان اقتصادا يعتبر 80 بالمئة منه حكوميا يواجه مشاكل عديدة ومن الضروري الالتزام بالدستور وكذلك بالخطط التنموية التي تؤكد ضرورة ابتعاد الحكومة عن التصدي للأمور والاكتفاء بالدور التوجيهي والرقابي والداعم.

وانتقد آية الله رئيسي خطط الخصخصة المطبقة حتى الان في الاقتصاد الايراني قائلا ان الحكومة لاتزال تتصدى للكثير من الامور حتى مع الخصخصة التي جرت حتى الان، ويجب افساح المجال بشكل حقيقي امام القطاع الخاص وتهيئة الظروف لكي يشعر المستثمرون بالأمن .

كما شدد آية الله رئيسي على ضرورة الاستفادة من كافة وجهات النظر وحتى الناقدة منها للوصول الى نقاط مشتركة مضيفا بان هناك قرارات اقتصادية صعبة من المقرر اتخاذها من اجل النهوض بالاقتصاد الايراني.