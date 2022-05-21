السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢
٠١:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني يؤكد مواصلة العمل لاصلاح بؤر الفساد الاقتصادي

الرئيس الإيراني يؤكد مواصلة العمل لاصلاح بؤر الفساد الاقتصادي
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ان حكومته تعمل لاصلاح بؤر الفساد الاقتصادي مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الاقتصاد الحكومي والذهاب نحو تنشيط عمل القطاع الخاص.

العالم - ايران

واضاف آية الله رئيسي في مؤتمر الخصخصة الدولي المنعقد في طهران ان اقتصادا يعتبر 80 بالمئة منه حكوميا يواجه مشاكل عديدة ومن الضروري الالتزام بالدستور وكذلك بالخطط التنموية التي تؤكد ضرورة ابتعاد الحكومة عن التصدي للأمور والاكتفاء بالدور التوجيهي والرقابي والداعم.

وانتقد آية الله رئيسي خطط الخصخصة المطبقة حتى الان في الاقتصاد الايراني قائلا ان الحكومة لاتزال تتصدى للكثير من الامور حتى مع الخصخصة التي جرت حتى الان، ويجب افساح المجال بشكل حقيقي امام القطاع الخاص وتهيئة الظروف لكي يشعر المستثمرون بالأمن .

كما شدد آية الله رئيسي على ضرورة الاستفادة من كافة وجهات النظر وحتى الناقدة منها للوصول الى نقاط مشتركة مضيفا بان هناك قرارات اقتصادية صعبة من المقرر اتخاذها من اجل النهوض بالاقتصاد الايراني.

روابط ذات صلة

رئيسي: انهاء البطالة وايجاد فرص للعمل من الخطط المحورية للحكومة

رئيسي: الضغوط القصوى التي مارستها اميركا ضد ايران باءت بالفشل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد لحظة مواراة جثمان الشاعر مظفر النواب الثرى في النجف الاشرف

العراق.. تسجيل حالة وفاة و4 إصابات بالحمى النزفية في بغداد

الرئيس الإيراني يؤكد مواصلة العمل لاصلاح بؤر الفساد الاقتصادي

سوريا.. القضاء على إرهابيين حاولا زرع عبوة ناسفة في درعا

صحيفة: السعودية اقترحت خارطة طريق للمصالحة بين الجزائر والمغرب

كتلة "التنمية والتحرير" بلبنان تعلن ترشيح بري لرئاسة البرلمان