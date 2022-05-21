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البحرين و"الكيان الإسرائيلي" تحالف وليس تطبيعا..

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

 إستضاف نظام آل خليفة بالبحرين رئيس وزراء كيان الإحتلال بعد أيام من زيارة وزير حربه للمنامة زيارتا نفتالي بينيت والوزير بيني غانتس للبحرين كشفتاعما هو أبعد بكثير عن مفهوم التطبيع.

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