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شاهد: النكبة التي قلّ نظيرها في التاريخ المعاصر!

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

حلقة جديدة من التفاعل والتواصل في برنامج "نقطة تواصل" على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها النشطاء البحارنة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام – فيسبوك – تويتر – تلغرام وواتساب) على مدار اسبوع كامل.

خاص بالعالم

مأساة قلّ نظيرها في التاريخ المعاصر، ألا وهي النكبة التي شرّد بها شعب اصيل ليستوطن مكانه شراذم اتوا من مختلف اصقاع الدنيا، اغتصبوا ارضاً وقتلوا انساناً.

وبعد مرور 74 عاماً لايزال الشعب الفلسطيني مصراً على العودة وتحرير من كيان العدو الصهيوني.

وتقف الشعوب التي تسوق الى التحرر والاستبداد الى جانب الشعب الفلسطيني، ومنها الشعب البحريني الذي يحرص على الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتضامن معه واحياء ككل عام يوم النكبة على طريقته الخاصة بتداول مقاطع فيديو وتغريدات وتعليقات وبوستات.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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