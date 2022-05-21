شاهد: النكبة التي قلّ نظيرها في التاريخ المعاصر!

خاص بالعالم

مأساة قلّ نظيرها في التاريخ المعاصر، ألا وهي النكبة التي شرّد بها شعب اصيل ليستوطن مكانه شراذم اتوا من مختلف اصقاع الدنيا، اغتصبوا ارضاً وقتلوا انساناً.

وبعد مرور 74 عاماً لايزال الشعب الفلسطيني مصراً على العودة وتحرير من كيان العدو الصهيوني.

وتقف الشعوب التي تسوق الى التحرر والاستبداد الى جانب الشعب الفلسطيني، ومنها الشعب البحريني الذي يحرص على الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتضامن معه واحياء ككل عام يوم النكبة على طريقته الخاصة بتداول مقاطع فيديو وتغريدات وتعليقات وبوستات.

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