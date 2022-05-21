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بالفيديو.. شاهد لحظة مواراة جثمان الشاعر مظفر النواب الثرى في النجف الاشرف

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

وري جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، مساء اليوم السبت، الثرى في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الاشرف وسط العراق بناء على وصيته حسبما أعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم.

العالم - العراق

وشارك حشد غفير من العراقيين في تشييع جثمان الشاعر الراحل في محافظة النجف الاشرف حيث تمت الصلاة على الجثمان داخل حرم الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) قبل مواراته الثرى في مقبرة دار السلام بالمحافظة بناء على وصيته حسبما أعلن وزير الثقافة العراقي حسن ناظم.

كما وشهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم مراسم التشييع الرسمي للشاعر مظفر النواب الذي توفي أمس في الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل جثمان الشاعر النواب صباح اليوم إلى مطار بغداد الدولي على متن طائرة رئاسية ونقل إلى مقر اتحاد الأدباء حيث تمت مراسم التشييع بحضور شخصيات حكومية وثقافية وشعبية.

وتوفي أمس الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب في أحد مشافي الإمارات عن عمر ناهز 88 عاماً اثر مرض عضال.

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بالفيديو.. شاهد لحظة مواراة جثمان الشاعر مظفر النواب الثرى في النجف الاشرف

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