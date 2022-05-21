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بإختصار.. مسيّرات حزب الله

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

إخترقت الطائرة المسيّرة  " حسان " أجواء فلسطين المحتلة في مهمة إستطلاعية الجمعة، مهمة مسيّرة "حسان" لحزب الله إستغرقت 40 دقيقة بعمق70 كيلومترا لتعود سالمة.

العالم - باختصار

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