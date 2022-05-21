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رويترز: الحكومة الاتحادية في العراق تسعى لتأسيس شركة نفط جديدة في إقليم كردستان

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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