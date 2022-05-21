ايران في المرتبة الـ 15 علميا في العالم

العالم - ايران

واضاف الوزير زلفي جول في كلمة له أمام المؤتمر الدولي لترجمة ونشر قيم الدفاع المقدس المنعقد في مدينة همدان، ان الاستكبار العالمي لايزال يعرقل التطور العلمي للدول الاخرى لكننا يجب ان نتدرب على العلم والتكنولوجيا بأرفع مستوياتها، مضيفا "نحن الان في المرتبة الـ 15 علميا في العالم وهذا انجاز ثمين جدا".

وخاطب الوزير زلفي جول الطلاب الجامعيين الاجانب الحاضرين في المؤتمر قائلا "اسعوا لكي تكونوا سفراء جيدين لبلادكم وتلقوا العلم والتكنولوجيا في اعلى مستوياتها وعندما تعودون الى بلادكم حولوها الى دولة محورها العلم والمعرفة".

واضاف "ان الدولة التي تدور حول محور المعرفة لن تتعرض للحرب والنزاعات" وتابع "اننا نعتبر الدبلوماسية العلمية مسارا آمنا لبلادنا ولدول الجوار ويجب ان نواصل السير بهذا الاتجاه".