شاهد.. منطقة السيدة زينب عليها السلام بعد العدوان الاسرائيلي

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واستهدف العدوان الاسرائيلي مناطق المدنيين عبر موجة جديدة من القصف العدواني استهدف عدة مناطق في ريف دمشق، منها هذا الشارع في منطقة السيدة زينب والذي يسكنه المدنيون، ما ترك خراب في البنية التحتية في المكان.

وقال سعيد العايدي احد وجهاء منطقة السيدة زينب عليها السلام: "الموقع الذي ضرب هنا في مدينة السيدة زينب حيث لا يوجد سوى كراج ومرآب للسيارات المدنية التي تضرر بعضها".

وقال مدير تشغيل قسم الكهرباء في منطقة السيدة زينب عليها السلام باسل عمر: "نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم الذي حصل امس وعلى منطقة مأهولة بالسكان كان التضرر بالشبكات الكهربائية على التوتر المتوسط ورشاتنا منذ الامس قيمت الاضرار ومنذ الصباح الباكر تقوم باصلاح الاعطال الناتج عن هذا العدوان".

عدوان الكيان الإسرائيلي نفذ عبر صواريخ ارض ارض اطلقت من الجولان السوري المحتل، تراه الأوساط السياسية في البلاد انه معركة ضمن حرب، تستهدف برأيها خارطة القوة التي انجزها محور المقاومة ، كونها عنصر الخطورة الذي يهدد الكيان وأهدافه الكبرى على مستوى المنطقة.

وقال المحلل السياسي حسام طالب : " "اسرائيل" توسع من نمط اعتداءها على سوريا لتقوم بعملية شبه حرب مع سوريا جرت في اجواء اللاذقية وطرطوس من خلال العدوان السابق لكن هذه التحركات والعدوان الاسرائيلي دائما يقابل برد من المقاومة هذا الرد لا يشترط ان يكون مباشرة باشعال حرب لكن الرد دائما مدروس من محور المقاومة وغالبا يكون في عمق الكيان الصهيوني وهذا ما تحدث عنه وززير الخارجية السوري مقداد فيصل منذ يومين".



ثلاث شهداء ارتقوا في هذا العدوان ما رفع عددهم في الاعتداءات الأربعة الأخيرة من أواخر شهر نيسان الماضي الى 13 شهيدا، وجرح اربعة عسكريين وستة مدنيين بينهم أطفال، وتوزعت خريطة الاعتداءات على مناطق عدة منها ريف دمشق وحماة والقنيطرة.

لم يوقف العدوان حركة الحياة في منطقة السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق والتي عاد ضجيجها سريعا وسط اصرار الاهالي على الصمود حيث يؤكدون ان نتائج هذا العدوان تساوي الصفر امام انجازات محور المقاومة والدولة السورية على الصعيد السياسي والعسكري وفي جميع المحاور.

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