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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تستنفر مقابل قرية العديسة على الحدود الفلسطينية اللبنانية بالتزامن مع مهرجان "حتمًا عائدون"

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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