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ا ف ب: مقتل 5 أشخاص بينهم مدنيان بقصف طائرات مسيرة استهدف صباح اليوم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ونسب إلى تركيا

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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