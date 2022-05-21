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باختصار .. مجلس الأمن الدولي واليمن

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

 أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض حظر تسليحي على حركة أنصار الله اليمنية،  وطرحت الإمارات مسودة القرار بتوسيع الحظر التسليحي لقيادات بالحركة ليشملها بالكامل.

العالم - باختصار

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