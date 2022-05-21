فيديو جديد يظهر محاولة شيرين أبو عاقلة تجنب استهدافها

العالم - فلسطين

وكشف المقطع الذي وثقه مصور "قناة الجزيرة" القطرية مجدي بنورة أن الصحفية الشهيدة شيرين احتمت بالجدار والشجرة في موقعها.

كما التفتت شيرين أبو عاقلة إلى زميلها علي بعد إصابته، وكانت آخر كلماتها "اتصاوب علي" ورددتها مرتين، قبل أن تستهدف بشكل مباشر برصاصة إسرائيلية.

هذا وقد جددت وزارة الخارجية الأميركية دعوتها لإجراء تحقيق شامل وشفاف في قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وشددت على ضرورة أن يتضمن التحقيق تحديد المسؤول عن القتل.

ووقّع 56 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة تطالب السلطات الأميركية بإجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالتهم عن قلقهم العميق إزاء مقتل مراسلة الجزيرة، ودعوا إلى حماية الصحفيين في كل أرجاء العالم مهما كلف الأمر.

كما طالبوا وزير الخارجية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بإجراء هذا التحقيق، نظرا لما وصفوها بهشاشة الوضع في المنطقة وتضارب الأنباء بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة.

بدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بدعوة الخارجية الأميركية إلى إجراء تحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة بعد قرار "إسرائيل" إغلاق ملف التحقيق الجنائي.