الجيش الروسي يدمر شحنات أسلحة أوروبية وامريكية في أوكرانيا

خاص بالعالم

وكان الجيشُ الروسي اعلن في وقتٍ سابق السيطرةَ الكاملةَ على مجمعِ آزوفستال الصناعي في ماريوبول الاستراتيجية جنوبيَ شرقِ أوكرانيا، وذلك بعد استسلامِ آخرِ دفعةٍ من المقاتلين البالغةِ خمسَمئةٍ وواحداً وثلاثين مقاتلا.

من جهتِها اكدت كتيبةُ آزوف الأوكرانية الاستسلامَ وقالت إنّ القيادةَ العسكرية في كييف أصدرت أمراً بوقفِ الدفاعِ عن ماريوبول لإنقاذِ أرواحِ الجنود، مضيفا أنه تم إجلاءُ المدنيين والمقاتلين المصابين بجروحٍ خطيرة من المصنعِ.

كما اعلن الجيشُ الروسي أنّ قواتِه دمرت شحنةً كبيرة من الأسلحةِ التي سلمتها دولٌ غربية لحكومةِ كييف للاستخدامِ في معاركِ دونباس.

وقال المتحدثُ باسمِ الدفاعِ الروسية إيغور كوناشينكوف إنّ صواريخَ طويلةَ المدى وعاليةَ الدقة من طرازِ 'كاليبر' أطلقت من البحر، دمرت في إحدى محطاتِ سككِ الحديد في مقاطعةِ جيتومير بشمالِ غربِ البلاد، شحنةً كبيرة من الأسلحةِ والمعداتِ العسكرية التي سلمتها الولاياتُ المتحدة ودولٌ أوروبية للقواتِ الأوكرانية في دونباس.

ووفقَ كوناشينكوف، فقد ضرب الطيرانُ الحربي الروسي عشراتِ المواقعِ الاوكرانية في عددٍ من المقاطعاتِ الاوكرانية والحق بهم خسائرَ فادحةً في الارواحِ والمعدات. كما سيطرت القواتُ المواليةُ لروسيا على عددٍ من القرى والمناطقِ في دونباس.

من جهتِها، قالت القيادةُ العملياتيةُ الأوكرانية الجنوبية اِنها كبدت القواتِ الروسيةَ خلالَ الساعاتِ الماضية خسائرَ فادحةً على طولِ الخطوطِ الأمامية الجنوبية، مضيفةً اَنّ ما لا يقل عن ستةٍ وثلاثين جنديا روسيا قُتلوا خلالَ المعاركِ واَنها دمرت ثلاثَ دباباتٍ وقاذفاتِ صواريخِ غراد ومركباتٍ عسكرية.

بدورِه، أكد الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي أنّ الدبلوماسيةَ وحدَها هي التي ستضع حداً للحرب في بلادِه، مضيفاً اَنّ نهايةَ النزاعِ ستكون دبلوماسيةً مهما طالت الحربُ حسبَ تعبيرِه.

كما طالب وزيرُ الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا موسكو برفعِ ما اسماه الحصارَ عن المؤانيءِ الاوكرانية، مضيفاً أنّ روسيا تعرض ملايينَ الأشخاص لخطرِ الجوع من خلالِ إغلاقِها الموانئ.

