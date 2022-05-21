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الشيخ يوسف عباس: نتطلع جميعا لأن نلتقي قريبا في القدس وعند المسجد الاقصى محررا

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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