أوكرانيا تحتجز 21 سفينة تركية وتستخدمها كدروع!

العالم - تركيا

وبحسب "الصحيفة"، فإن 21 من السفن التي لم يسمح لها بمغادرة ميناء أوديسا تابعة لتركيا. ولا تسمح أوكرانيا لهذه السفن بالمغادرة، متذرعة بالألغام في البحر.

ولفتت الصحيفة إلى أن "روسيا فتحت ممرا أمنيا، لكن لم يسمحوا لهم بالمغادرة، إذ أن الهدف الرئيسي مختلف. ففي حال غادرت السفن الأجنبية، سيصبح الأوكرانيون هدفا واضحا وستسقط أوديسا في الحال. لهذا السبب، فإن الأوكرانيون لا يسمحون للسفن الأجنبية بما في ذلك 21 سفينة (تركية) بالمغادرة".

كما ورد في الصحيفة، "تعتقد كييف أنه إذا شن الجانب الروسي عملية وضربت السفن التركية، فسوف تنشأ توترات بين موسكو وأنقرة".