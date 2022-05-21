السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢
٠٣:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يقر صرف 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

بايدن يقر صرف 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشريعا لدعم أوكرانيا بمساعدات إضافية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار.

العالم - الامريكيتان

والتشريع، الذي أقره الكونغرس بدعم من الحزبين، يعمق التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة الروسية في ذلك البلد.

ويهدف التمويل إلى دعم أوكرانيا حتى سبتمبر، وهو مبلغ كبير مقارنة بإجراء الطوارئ السابق الذي قدم 13.6 مليار دولار.

ويقدم التشريع الجديد 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية، مما يضمن تدفقا ثابتا من الأسلحة المتقدمة إلى أوكرانيا. وهناك أيضا 8 مليارات دولار في صورة دعم اقتصادي عام، و5 مليارات دولار لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي قد ينجم عن انهيار الزراعة الأوكرانية وأكثر من مليار دولار لمساعدة اللاجئين.

ووقع بايدن الوثيقة في ظل ظروف غير عادية، نظرا لأنه يزور حاليا كوريا الجنوبية ضمن جولة آسيوية، وأحضر مسؤول أمريكي نسخة من التشريع على متن رحلة تجارية إلى سيئول حتى يتمكن الرئيس من التوقيع عليها، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض.

وتشير وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الدعم اللوجستي يعكس إحساسا بالإلحاح بشأن استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ولكن أيضا التحديات الدولية المتداخلة التي تواجه بايدن.

وحتى أثناء محاولته إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية لمواجهة الصين، فإنه يواصل توجيه الموارد إلى أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حسب الوكالة.

روابط ذات صلة

رئيسا امريكا وكوريا الجنوبية يعتزمان تعزيز التعاون العسكري

سفارة امريكا لدى ليبيا تعلق على قرار تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي

محامي 'سيف الإسلام' يتهم سفراء امريكا وبريطانيا بالتورط بتأجيل انتخابات ليبيا

موسكو: الحرب النووية يمكن أن تنتج عن حرب سافرة بين الناتو وروسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة الصحة العالمية تكشف عن 80 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في 11 دولة

الأمم المتحدة تحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في الساحل الإفريقي

مصر تتوقع وصول إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام

في ذكرى انتصار سيف القدس وتحرير جنوب لبنان.. إقامة مهرجان "يوم العودة" في بلدة العديسة جنوب لبنان

اراد منع مجزرة في جنين، فسقط شهيداً.. شاهد الفيديو

مسؤول سوداني: عودة حمدوك رئيسا لحكومة السودان واردة