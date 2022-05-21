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بإختصار ..ولي عهد السعودية يجيب

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

لعبت السعودية دورا رئيسيا بتشجيع الإمارات والبحرين على الإعتراف بالكيان الصهيوني 2020 .

العالم - باختصار

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