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شاهد..هل العالم على موعد مع حرب عالمية ثالثة؟

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها 87 تتمكن القوات الروسية من تدمير منشآت عسكرية أوكرانية، بينها عشرة مستودعات للذخيرة والوقود.

العالم - مراسلون

واستهداف منظومتي دفاع جوي لنظام كييف وتدمير شحنة ضخمة من الأسلحة الغربية تم تسليمها للجيش الأوكراني.

وزارة الدفاع الروسية وعلى لسان المتحدث باسمها أعلنت عن استسلام قائد كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة الأوكرانية من آخر معقل لمسلحيه في ماريوبول.

وقال باريس دولغوف وهو دكتور في مركز الدراسات العربية والاسلامية الشرقية: "نرى حاليا الهجوم الجيش الروسي وجيوش جمهوريتي دونيستك ولوغانسك في المناطق الاخرى في اوكرانيا".

يوم بعد يوم وكل ماحققت روسيا هدفا من اهداف هذه العملية، يأتي الرد الأمريكي بوجه غربي الذي كان اخره طلب فلنندا والسويد دخولهما في حلف الناتو الامر الذي اعتبره "فلاديمير بوتين" زعيم روسيا أن الحلف يتجاوز هدفه الجغرافي ويؤثر على مناطق أخرى، لاسميا ان ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول وان التوسع على حسابها لايشكل تهديدا مباشرا لروسي.

ومع الدعم الأمريكي والغربي لأوكرانيا الا ان روسيا مستمرة حتى تحقيق كامل اهدافها لهذه العملية العسكرية في اوكرانيا.

دك معاقل النازين الجدد في اوركرانيا من قبل القوات الروسيه في السماء او على الأرض، يقابله تسليح ودعم امريكي جديد وانطلاق شرارة انطلاق الحرب العالمية الثالثة بات قاب قوسين او ادنى.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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