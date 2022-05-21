إصابة شاب برصاص مستوطن خلال مناوشات بحي الشيخ جراح

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر مقدسية أن المستوطن أطلق الرصاص الحي تجاه فلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ما أدى لإصابة أحد الشبان برصاص في خاصرته.



وأضافت المصادر أن المصاب هو الشاب محمد اشتي، ووصفت جراحه بالمتوسطة، وتم تقديم الإسعافات الأولية قبل نقله للمشفى لتلقي العلاج.



وانتشرت قوات الاحتلال في الحي بشكل مكثف، ووفرت الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المكان.

هذا وهاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.



ويعاني أهالي حي الشيخ جراح من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامنين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.



وتواجه عشرات العائلات في الحي المقدسي خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي.



وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بدعم من جيش وحكومة الاحتلال، وتحريض من الأحزاب اليمينية المتطرفة.