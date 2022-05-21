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الجزائر ترد على تقرير تحدث عن وساطة سعودية مع المغرب

الجزائر ترد على تقرير تحدث عن وساطة سعودية مع المغرب
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، عدم وجود أي وساطة بين بلاده والمغرب، ويقول إن المتسبب في قطع العلاقات عليه تحمل المسؤولية.

العالم - الجزائر

وأشار لعمامرة إلى أن العلاقات بين الجزائر والمغرب أمر "لا يحتمل الوساطات"، وأن قرار قطع العلاقات مع المغرب تم بناء على أسباب قوية.

وأوضح: "المغرب هو من أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء، نحن نُحمّل المغرب المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه العلاقات"، بحسب موقع "الجزائر الآن".

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم، أن المملكة العربية السعودية تقود وساطة للصلح بين المغرب والجزائر، بعد احتدام العلاقات بينهما مؤخرا.

ووفقا لموقع الأيام 24، فإن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التقى نهاية الأسبوع الماضي بمسؤوليين جزائريين، في مسعى من المملكة لوضع أسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين الجارتين.

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