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لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان

لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر سوداني، بطلق ناري في الصدر، ضمن مشاركته في موكب مدينة أم درمان المناهض لوجود السلطة العسكرية في البلاد.

العالم - السودان

وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم السبت: "ارتقت قبل قليل روح شهيــد لم يتم التأكد من بياناته بعـد... وذلك بمواكب مدينة أم درمان إثــر إصابته بطلق ناري متـناثر بالصدر (مرجّح أنه بسلاح خرطوش)" حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وأشار إلى أنه يوجد هناك إصابات أخرى بين الثوار، موضحا أنه يجري العمل على حصر أعداد الإصابات "نتيجة القمع المفرط الذي تواجه به قوات الانقلاب الثوار بمواكب 21 مـايو بمدينة أم درمان"، وفق بيان اللجنة.

وأوضح البيان "أن العدد الكلي للشهداء يرتفع، وان العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصيناهم إلى (96) شهيداً يظلون أعلاماً بارزة لثورة ديسمبر المجيدة ويُخلّدون في التاريخ أبدا" حسبما افادت الوكالة.

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لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان

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