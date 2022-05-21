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معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب يختتم اعماله

معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب يختتم اعماله
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

اختتم معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب اعماله مساء اليوم السبت، بعد 10 أيام من النشاط في مصلى الإمام الخميني(ره) ، لكن قسمه الافتراضي مفتوح حتى الساعة 24:00 من يوم الاثنين المقبل(23 مايو ايار).

العالم - ايران

وشهد معرض طهران الثالث والثلاثون للكتاب ، مبيعات بلغت 140 مليار تومان حضوريا وافتراضية حتى نهاية اليوم الثامن ، وقد اختتم اعماله اليوم بعد 10 أيام من النشاط في مصلى الإمام الخميني في طهران.

وشارك في هذا المعرض ، 2800 ناشر في مختلف الحقول و قام 100 شخص مهتم بمهمة توجيه الزوار في 30 نقطة من المعرض.

وتزامنا مع توجيه الزوار كان هناك 70 شخصًا متمركزين في مركز الاتصالات للمعارض ، مهمتهم الرد على المكالمات حيث ردوا على أكثر من 30 الف مكالمة.

تفقد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي, اليوم السبت, في اليوم الاخير من اعمال معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والثلاثين.

وزار السيد ابراهيم رئيسي الاجنحة المختلفة في المعرض وتبادل الحديث مع أصحاب دور النشر والناشطين في هذا المجال لمعرفة مستوى العمل والمقترحات التي تهدف الى تطوير هذا القطاع.

وبدأ معرض طهران الدولي للكتاب أعماله الأربعاء 11 مايو في نسخته الثالثة والثلاثين.

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