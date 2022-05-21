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شاهد.. السيد مقتدى الصدر يصدر توضيحا مفصلا حول ’المثلية’

شاهد.. السيد مقتدى الصدر يصدر توضيحا مفصلا حول ’المثلية’
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

نشر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مساء اليوم السبت تغريدة مسهبة داعيا فيها إلى "تحكيم العقل" على "الشهوات"، وفيما وجه رسالة إلى الداعين لحرية "الزواج المثلي"، شدد على أن ذلك الأمر لن يفرض على مجتمعاتنا بالقوة.

العالم - العراق

وجاء ذلك في تغريدة مطولة نشرها الصدر على موقع تويتر، وأدناه نص التغريدة:

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