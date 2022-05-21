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مساعد قديروف: القوات الأوكرانية قتلت قناصتها المصابة

مساعد قديروف: القوات الأوكرانية قتلت قناصتها المصابة
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

كشف أبتا علاء الدينوف، مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية للشؤون الأمنية، أن "قوات الأمن الأوكرانية صفت قناصتها التي أصيبت في دونباس".

العالم - اوروبا

وقال: "أصيبت قناصة بالقرب من مصنع في المنطقة الصناعية لمدينة روبيجنيا في دونباس، وطلبت المساعدة عبر الراديو، وإجلاءها من المنطقة حيث أصيبت".

وأوضح أن "قوات الأمن الأوكرانية، بعد أن سمعت بإصابة القناصة، أطلقت النار من قذائف الهاون على هذه المنطقة".

وأضاف: "عندما قالت إنها أصيبت، ولم تستطع التحرك وطلبت المساعدة، أدركوا أنهم لا يستطيعون مساعدتها، وقاموا بتغطيتها بقذائف الهاون وقتلوها"، مشيرا إلى أنه "كانت لديهم تكنولوجيا حرب غريبة جدا".

وحدد علاء الدينوف، أنه "لو لم تقتل قوات الأمن الأوكرانية قناصتها بهذه الطريقة، لبقيت الفتاة على قيد الحياة".

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