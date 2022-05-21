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المنسق الأممي الخاص بسوريا يتوجه إلى دمشق الاحد

المنسق الأممي الخاص بسوريا يتوجه إلى دمشق الاحد
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

يزور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، العاصمة دمشق يوم غد الأحد، في إطار التنسيق للجولة الثامنة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية.

العالم - سوريا

وقالت مصادر سورية لوكالة "سبوتنيك"، إن بيدرسون سيعقد صباح غد، اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.

وقالت الأمم المتحدة في إفادة صحفية، أمس الجمعة، إن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ‏السورية ستعقد في جنيف اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة ما بين 30 مايو/أيار الجاري وحتى 3 يونيو/حزيران المقبل.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اللجنة الدستورية سوف تعقد اجتماعاتها ضمن جلسات مغلقة.

وانطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، في شهر مارس/آذار الماضي، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف.

وانتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدماً.

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