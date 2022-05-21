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مباحثات تركية باكستانية لتعزيز التعاون العسكري

مباحثات تركية باكستانية لتعزيز التعاون العسكري
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مباحثات مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف، لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

العالم - تركيا

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الوزيرين بحثا قضايا العلاقات الثنائية، وملفات أمنية ودفاعية إقليمية.

وخلال المباحثات التي أجريت في إسلام أباد، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجالات التعاون في الصناعات الدفاعية.

وشدد وزير الدفاع التركي خلال اللقاء على أهمية زيادة التعاون العسكري بين البلدين.

وأشار أكار إلى دعم أنقرة لباكستان بشأن قضية كشمير، وإعراب الرئيس رجب طيب أردوغان عن ذلك في مختلف المحافل.

كما عقد أكار اجتماعا مع رئيس الأركان الباكستاني نديم رضا، وقائد القوات البرية قمر جاويد باجوا.

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