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باختصار .. اليمن حدث ضبابي..

الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

 فوض الرئيس اليمني المستقيل صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي، والتفويض لكامل الصلاحيات ولا رجعة فيه , حسب بيان "عبد  ربه منصور هادي".

العالم - باختصار

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