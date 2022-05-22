اليمن: 134 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني أن خروقات العدوان تمثلت في 52 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 13 خرقا بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء وصرواح بمحافظة مأرب، وبني حسن بمحافظة حجة، والملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في الفخيذة وجبل تويلق والكنب القديم بجيزان.

وأشار المصدر إلى تسجيل 68 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.