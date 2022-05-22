متحدث الحكومة الايرانية: سعر البنزين لن يزداد

العالم - ايران

وقال بهادري جهرمي في تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" في الرد على سؤال إن كان في جدول اعمال الحكومة خطة او قرار لزيادة سعر البنزين او سائر المشتقات النفطية: كلا، ليس لدى الحكومة اي قرار او حتى خطة لزيادة سعر البنزين او سائر المشتقات النفطية.

وحول ما كان يقصده رئيس الجمهورية في تصريحه اليوم السبت حول اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة قال: ان خطاب رئيس الجمهروية كان في ملتقى "الخصخصة في الاقتصاد الايراني" ومتعلقا بمسالة الخصخصة وبيّن بصورة شفافة ضرورة اتخاذ قرارات صعبة وجادة في مواجهة اصحاب الامتيازات الخاصة الذين اهدروا حقوق الشعب اعواما طويلة.

واضاف: ان مثل الحديث كان مطروحا سابقا ايضا وجرى التاكيد انه بدلا عن التصدي المحض للفساد يتوجب تجفيف جذوره وازالة الارضيات المولدة له.

وقال بهادري جهرمي: بما ان التصدي القضائي لا يمكنه ان يكون طريق الحل الوحيد لمكافحة الفساد، فقد طرح رئيس الجمهورية هذا الموضوع.