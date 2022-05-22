منتدى دافوس الدولي يجري 'وجها لوجه' لأول مرة خلال عامين

العالم - أوروبا

وبحسب منظمي المنتدى، سيشارك في منتدى دافوس هذا العام أكثر من ألفي شخص، بما فيهم 50 رئيس دولة.

ومن المرتقب أن يزور منتدى دافوس المستشار النمساوي كارل نيهامر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس البولندي أنجي دودا، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، المستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

ولم يتلق أي ممثلي روسيا دعوات إلى المنتدى وذلك بسبب وقف المنتدى التفاعل مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وسيكون عنوان المنتدى الاقتصادي الدولي الجاري "التاريخ في مفترق الطرق: سياسة الدولة واستراتيجيات الأعمال".