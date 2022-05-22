جنين..20 شهيدا فلسطينيا بينهم فتاة منذ بداية العام

العالم - فلسطين

أول شهداء جنين الذين ارتقوا هذا العام هو الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 عاماً) من اليامون، الذي استشهد في 14 شباط/فبراير، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية.

وفي الأول من آذار/مارس استشهد المقاومان عبد الله أحمد الحصري (23 عاماً)، وشادي خالد نجم (19 عاماً) من مخيم جنين خلال تصديهما لقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم.

ونفذ الفدائي ضياء أحمد حمارشة (27 عاماً) من يعبد في 29 آذار/مارس، عملية إطلاق نار بمدينة "تل أبيب" أدت لمقتل 5 مستوطنين.

وفي نهاية آذار/مارس استشهد الشابان سند محمد أبو عطية (17 عاماً) من مخيم جنين، ويزيد نضال السعدي (23 عاماً) من جنين، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وفي الثاني من نيسان/أبريل، استشهد المقاومان خليل محمد طوالبة (24 عاما) من مخيم جنين، وصائب تيسير عباهرة (30 عاما) من جنين، برصاص قوات صهيونية خاصة على مفترق بلدة عرابة.

وفي الثامن من نيسان/أبريل، نفذ ابن مخيم جنين الفدائي رعد فتحي خازم (29 عاماً)، عملية "تل أبيب" البطولية، التي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب آخرون.

في اليوم التالي لاستشهاد رعد، استشهد المقاوم أحمد ناصر السعدي (23 عاماً)، خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وفي 11 نيسان/أبريل، استشهد الفتى محمد حسين زكارنة (17 عامًا) من جنين برصاص قوات الاحتلال التي كانت تلاحق عائلة الشهيد رعد خازم.

كما استشهد الشابان شأس كممجي (29 عاماً) من كفردان، ومصطفى أبو الرب (31 عاماً) من مسلية، في 14 نيسان/أبريل، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين.

وفي اليوم التالي استشهد الفتى شوكت كمال عابد (17 عاماً) من كفردان، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في جنين.

كما استشهدت الفتاة حنان محمود خضور (18 عاماً) من فقوعة في 18 نيسان/أبريل متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في التاسع من الشهر ذاته.

ومتأثراً بجراحه أيضاً، استشهد الشاب لطفي ابراهيم اللبدي (20 عاماً) من اليامون في 22 نيسان/أبريل.



وفي 27 نيسان/أبريل، استشهد الشاب أحمد محمد مساد (21 عاماً) من برقين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية.

وحملت الذكرى الـ74 للنكبة نبأ استشهاد الأسير المقاوم داوود محمد الزبيدي (43 عاماً) من مخيم جنين في 15 أيار/مايو، بعد يومين من إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في جنين.

واستشهد على أرض جنين الشاب سيف حفظي أبو لبدة (29 عاماً) من مخيم نور شمس بطولكرم، والصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاماً) من القدس المحتلة.