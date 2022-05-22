روسيا: بلدان آسيوية في بريكس ومنظمة شنغهاي ترغب بالتعاون مع روسيا في القطب الشمالي

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وذكر كورتشونوف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس لجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، أن هذه النوايا تتسم بطابع استراتيجي.

وأضاف: "بشكل تقليدي، تبدي دول المنطقة الآسيوية اهتماما كبيرا بتطوير التعاون في المنطقة الشمالية. والحديث يدور عن البلدان التي تظهر معدلات تنمية اقتصادية متسارعة. العديد منها أعضاء في مجموعة بريكس وفي منظمة شنغهاي للتعاون. وهذا الاهتمام يقوم على حسابات استراتيجية ولها آفاق تعاون طويل الأجل".

في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الدول للعمل في القطب الشمالي.