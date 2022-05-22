"تطبيع غير مقصود" في تونس، وزلة بوش في العراق

العالم - هاشتاغ

وفي الاردن، بعد أن غابت قضية شقيق الملك الأردني حمزة بن الحسين في الأشهر الأخيرة، عادت إلى الواجهة من جديد وبقوة مع رسالة وجهها الملك عبدالله وأعلن فيها وضع أخيه في الإقامة الجبرية. قضية الامير حمزة الذي وللمناسبة تخلى عن لقبه الملكي، حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل..

في مجال اخر، من الملفت في الأونة الأخيرة إستخدام الرياضة للترويج لأفكار سياسية وغير سياسية على مستوى العالم. من هذه الأمور قضية لاعب فريق باريس سان جرمان لكرة القدم السنغالي إدريس غانا.

غانا رفض إرتداء قميص الفريق الذي يحمل شعار المثلية الجنسية مبررا ذلك بتعاليم الإسلام التي ترفض هذه الظاهرة، فقامت الدنيا ولم تقعد على غانا. في مقابل الهجمة الشرسة ضده، هاشتاغ كلنا ادريس غانا ترندنغ حول العالم تضامنا مع اللاعب وللمطالبة بحرية التعبير كما يدعي الغرب.

وقبل نحو عقدين، غزت الولايات المتحدة العراق، حينها برر الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن هذا الغزو بوجود أسلحة دمار شامل في العراق. طبعا لم يشاهد أي أحد تلك الأسحة حتى اللحظة.

بعد عشرين عاما يبدو أن هاجس الجرائم التي ارتكبتها واشنطن وجورج بوش في العراق ما زال يلاحقه، بوش وخلال كلمة حول الحرب في أوكرانيا إنتقد ما أسماه غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، لكنه بدل أوكرانيا ذكر العراق. فهل هي زلة لسان.. أم حقيقة تسكن في لاوعي بوش؟.