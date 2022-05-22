رئيسة وزراء تونس تقع في المحظور.. والغضب يتصاعد

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حذف رئاسة الحكومة التونسية لصورة بودن مع المطبع الشلغومي لم تشفع لها بالنسبة للناشطين.

هنا "ليلى بالحاج" علقت : " التطبيع خيانة عظمى. اشربوا يلي حبيتولنا قيس سعيد".

"خالد محرز" بدوره علق ساخرا "الغريبة في الغريبة نجلاء بودن، تظهر في الصورة مع حسن الشلغومي المتصهين وشخصيات الموساد الصهيونية، التطبيع واجب وطني".

أما "محمد ضيف الله" فكان له تعليق:"وعلاش تتصور معه أصلا إذا؟ ارتباك.. رئاسة الحكومة تسحب صورة نجلاء بودن مع المسمى "حسن الشلغومي" بعد أن نزلتها في صفحتها الرسمية".

التفاصيل في الفيديو المرفق..

