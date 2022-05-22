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رئيسة وزراء تونس تقع في المحظور.. والغضب يتصاعد

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

"تطبيع غير مقصود". هل يعقل أن يطبع أحد ما مع الكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر وغير مقصود. قد يكون هذا ما حصل مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، التي ظهرت في صورة مع حسن الشلغومي الذي يروج للتطبيع مع الإحتلال في كل الإتجاهات.

العالم - خاص العالم

حذف رئاسة الحكومة التونسية لصورة بودن مع المطبع الشلغومي لم تشفع لها بالنسبة للناشطين.

هنا "ليلى بالحاج" علقت : " التطبيع خيانة عظمى. اشربوا يلي حبيتولنا قيس سعيد".

"خالد محرز" بدوره علق ساخرا "الغريبة في الغريبة نجلاء بودن، تظهر في الصورة مع حسن الشلغومي المتصهين وشخصيات الموساد الصهيونية، التطبيع واجب وطني".

أما "محمد ضيف الله" فكان له تعليق:"وعلاش تتصور معه أصلا إذا؟ ارتباك.. رئاسة الحكومة تسحب صورة نجلاء بودن مع المسمى "حسن الشلغومي" بعد أن نزلتها في صفحتها الرسمية".

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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رئيسة وزراء تونس تقع في المحظور.. والغضب يتصاعد