الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..ليبيا بين حكومتين مرة أخرى

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

أحداث طرابلس الأخيرة تحمل خطر عودة ليبيا إلى مرحلة الصراع بين حكومتين.

العالم- باختصار

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ليبيا.. اقتحام مقر جهاز المخابرات وسرقة ملفات من الأرشيف!

'لا'.. مبادرة قبلية أم مؤامرة من الدبيبة على انتخابات ليبيا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايهما اخطر على سوريا.. العدوان التركي ام الاسرائيلي؟

الأردن .. الأمير حمزة ووالدته يلتزمان الصمت تجاه قرار الملك

العواصف الترابية تهدد 45 رحلة جوية عراقية غدا

صحيفة بريطانية: رئيس الإمارات قد يعين نجله وليا لعهد أبوظبي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الاقتحامات

ما سر توقيت اعلان تركيا انشاء "منطقة امنة" في سوريا؟