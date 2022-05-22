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باختصار..رصاصة في قلب الحقيقة

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

إستشهدت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاصة قناص صهيوني في جنين .

العالم - باختصار

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