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ما سر توقيت اعلان تركيا انشاء "منطقة امنة" في سوريا؟

الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب والباحث السياسي عيسى الايوبي ان هناك تنسيق بين الكيان الاسرائيلي وتركيا فيما يخص سوريا في ظل ضوء اخضر امريكي للضغط على روسيا فيما يخص الحرب في اوكرانيا.

العالم - خاص العالم

وقال الكاتب والباحث السياسي عيسى الايوبي في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج "مع الحدث" ان هناك اعتقاد سائد والقول ان عدم الرد الروسي وبقاءها محايدة بين سوريا والكيان الاسرائيلي من جهه وبين سوريا وتركيا من جهه اخرى وان السبب هو الانشغال الروسي.

واضاف الايوبي انه بالنظر الى التزامن الى العدوان التركي على سوريا والحديث عن انشاء مدن جديدة ضمن الاراضي السورية بحجة ايواء النازحين السوريين الى تركيا واستمرار القصف الصاروخي الاسرائيلي على سوريا فهو دليل على التنسيق بين الكيان الاسرائيلي وتركيا فيما يخص سوريا، مشيرا الى ان هناك محاولة واضحة لتغيير قواعد الاشتباك في المنطقة وعلامة واشارة امريكية للضغط على روسيا فيما يخص الحرب في اوكرانيا.

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