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الصحة السورية تطلق حملة وطنية مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا

الصحة السورية تطلق حملة وطنية مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد حملة وطنية مكثفة للتطعيم ضد فيروس كورونا تحت شعار (فرصة جديدة لنكون بأمان) وتستمر حتى 2 حزيران المقبل.

العالم - سوريا

وتستهدف الحملة جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في مختلف المحافظات عبر التوجه بشكل مباشر إلى المراكز المعتمدة في المشافي والمراكز الصحية والفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية.

وكانت مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة رزان الطرابيشي أكدت في تصريح سابق أن الوزارة أمنت جميع مستلزمات الحملة وزودت الفرق الجوالة بحافظات حرارة لضمان حفظ اللقاحات بشكل آمن مبينة أنه يشارك بالحملة نحو 7400 عامل صحي موزعين على 37 مشفى و986 مركزاً صحياً و386 فريقاً جوالاً.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في سورية وصل إلى 3 ملايين و400 ألف شخص منهم 51 ألف جرعة داعمة.

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