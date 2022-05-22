شاهد:تقدم روسي بعد استسلام اخر مقاتلة في مجمع آزوفستال

العالم - الازمة الاوکرانية

في منطقة دونباس شرقي اوكرانيا يواصل الجيش الروسي تقدمه، باقرار من كييف، بعد سقوط مدينة ماريوبول نتيجة استسلام اخر كتيبة للمقاتلين الاوكرانيين داخل مجمع آزوف ستال بالمدينة.

وتكثف القوات الروسية هجومها على مقاطعة لوغانسك في محاولة منها لفرض سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس التي لاتزال بعض اراضيها تحت سيطرة القوات الاوكرانية، فيما يسيطر الانفاليون المدعومون من روسيا بالفعل علی مساحات شاسعة من الاراضي في لوهانسك واقليم دونسك المجاور قبل بدء الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي:"الوضع في دونباس صعب للغاية. القوات الروسية تحاول مهاجمة مدينتي سلافيانسك وسيفيرودونيتسك، لكن القوات الأوكرانية تمنع تقدمها".

ورغم توقع كييف ان تكون المواجهات في شرقي دونباس دامية، الا انها اكدت ان نهاية الحرب ستكون من خلال الدبلوماسية، التي لن تتضمن الموافقة على وقف اطلاق النار او تقديم تنازالات من بينها التنازل عن الاراضي، بحسب كبير المفاوضيين الاوكرانيين ميخايلو بودولياك، لان موسكو سترد بقوة اكبر بعد اي توقف للقتال.

الدعوات الاخيرة لوقف اطلاق النار جاءت من قبل وزيري دفاع اميركا وايطاليا، بعد سيطرة روسيا على مدينة ماريوبول الحاسمة في تحقيق طموحاتها في دونباس، وذلك بحسب محللين عسكريين، لوقف التقدم الروسي حتى تتمكن القوات الاوكرانية من استعادة قوتها مدعومة بشحنات الاسلحة التي تاتيها من الولايات المتحدة واوروبا.